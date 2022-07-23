主計總處29日公布第2季經濟成長概估 料牽動全年表現

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（中央社記者蘇思云台北23日電）通膨陰霾衝擊經濟動能，近期智庫出現經濟成長下修潮，主計總處29日公布第2季經濟成長率概估，受到中國封控與疫情影響，台灣出口可能不如預期，恐怕會拖累台灣第2季經濟成長概估數，一旦第2季成長率下調，勢必牽動全年表現走緩。

受到通膨拖累，近期智庫下修台灣、全球經濟成長率，包括台經院、中經院與中研院等，後兩者最新下修數預測數分別為全年度的3.56%跟3.52%。

主計總處5月底預測第2季經濟成長率為3.31%，緊接著，將於29日公布第2季經濟成長率概估，主計總處表示，今年第2季經濟在疫情與中國封控措施的夾擊下，台灣出口受到影響，主計總處將大幅下修第2季的輸出表現。

不過主計總處官員說明，目前第2季已經結束，下週是先從可以取得的統計資料公布概估數字，相關資料都還在陸續進來，之後還會再做一次第2季經濟成長率的初步統計值。

另外，台經院4月底原預估今年經濟成長率達4.1%，25日也將公布新的預測數，外界預料經濟成長率應會下修。台經院院長張建一表示，估台灣今年經濟成長率3.7%、3.8%應該沒問題，CPI年增率估3%左右。

星展集團資深經濟學家馬鐵英表示，台灣上半年經濟成長比預期來得差一點，第1季經濟成長年增率約3.1%，是2020年下半年以來最慢的經濟成長速度，第2季經濟成長率概估下週出爐，從各月數據來看，團隊估台灣第2季經濟成長率在3%左右，但是saar（經濟成長季增年率）可能出現衰退。

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馬鐵英指出，中國上海封城措施，到近期中國國內房地產事件、投資意願下滑，團隊預估中國後續影響可能還會陸續發酵，台灣雖然6月出口、外銷訂單表現都不錯，但必須留意中國需求不振等風險，如果中國需求恢復較慢、供應鏈中斷持續存在，下半年還是會對企業供應鏈造成干擾。

馬鐵英表示，第2季經濟成長率應會是今年谷底，星展估今年第2、3、4季的GDP分別為3%、4.5%以及2.8%。下半年民間消費復甦，出口投資面可能受到全球科技業景氣調整影響，出口旺季可能不會特別旺，不過，台灣半導體產業布局相對多元，預期受影響應較小。（編輯：潘羿菁）1110723