台泥國際120億投資能源事業 投審會通過

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台泥子公司NHOA旗下專責發展電動車快充和超快充基礎設施的Atlante Co.6月宣布取得羅馬機場營運商ADR的重要標案，將在當地兩處機場建置結合儲能的電動車充電站。（台泥提供）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北25日電）經濟部投審會今天通過8件重大投資案，僑外投資金額最大的案件，是台泥國際集團以新台幣120億元投資台泥循環能源科技，並增加轉投資能元科技，從事電池製造、銷售及研發。

經濟部投資審議委員會今天召開第1213次委員會議，會中核准及備查重大投資案件共8件。

僑外投資有2件，第1件是英屬開曼群島商STONEPEAK OCEANVIEW（CAYMAN）HOLDINGS COMPANY修正投資計畫，以新台幣17億3553萬3000元（原於110年核准投資金額為10億372萬6000元）貸款投資巔峰海景投資股份有限公司，並間接貸款轉投資海能風力發電股份有限公司，經營離岸風力發電廠。

第2件是英屬開曼群島商TCC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED以120億元投資台泥循環能源科技股份有限公司，並增加轉投資能元科技股份有限公司，從事電池製造、銷售及研發業務。

陸資投資部分，香港商極目生物香港有限公司以27萬6310元投資設立台灣極目生物有限公司，從事醫療器材批發業、西藥批發業、國際貿易業。

對外投資通過3件，第1件是台灣塑膠工業股份有限公司以7000萬美元對外增資美國台塑工業美國公司（FORMOSA INDUSTRIES CORPORATION），從事塑膠原料及有關石油化學工業品的產銷業務。

第2件是文曄科技股份有限公司以1億3628萬852美元對外投資新加坡WT SEMICONDUCTOR HOLDINGS PTE.LTD.，並間接投資新加坡EXCELPOINT TECHNOLOGY LTD.，從事經營電子零件批發、工程設計及供應鏈管理服務等業務。

第3件是正德海運股份有限公司以6126萬2000美元對外增資巴拿馬NEW LUCKY LINES S.A.，從事投資控股業務。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

至於對中國大陸投資（專案審查案件）部分，第1件是長興材料工業股份有限公司經由多層次投資架構，以大陸地區投資事業長興（中國）投資有限公司自有資金人民幣3億元間接增資長興電子（蘇州）有限公司，從事經營研發和生產光阻乾膜、防悍乾膜類電子專用材料、電子機械設備製造、樹脂、奈米材料、光電材料的技術開發和技術轉讓等業務。

第2件是新光三越百貨股份有限公司以人民幣1億500萬元（約1647萬5240美元）間接增資大陸地區新光三越（中國）投資有限公司，主要從事投資控股業務。（編輯：楊蘭軒）1110725