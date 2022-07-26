電子股疲軟 台股回檔百餘點

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（中央社記者韓婷婷台北26日電）市場觀望美國聯邦準備理事會（Fed）升息幅度，科技股表現相對疲弱，金融股硬挺在平盤附近，但加權股價指數開低後仍向下拉回整理，指數回跌超過百點。

截至10時50分，加權股價指數下跌129.51點，為14806.82點，成交值新台幣1012億元；聯發科與英特爾（Intel）建立晶圓代工合作關係，未對股價起激勵作用，跌幅超過1%，台積電、聯電等半導體個股跌幅較深，指數跌破5日線14872點。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，台股此波回測至13928點，已反映通膨、升息、半導體及手機庫存上升等利空，跌幅已達滿足點，所打出的底部較前波15000點附近更為扎實，在融資減幅高於台股跌幅、法人籌碼趨於乾淨、外資期貨未追加淨空單等技術面及籌碼面有利因素，配合美債10年期殖利率下滑、下半年通膨有機會下降，以及美國總統拜登民調落後，後續可望釋出積極的作多政策等訊號浮現，預期台股有機會展開一波強勁的反彈行情，

分析師指出，美國6月消費者物價指數（CPI）及生產者物價指數（PPI）高於市場預期，通膨壓力大，Fed將在28日凌晨公布最新利率決策，所幸Fed官員紛紛出面安撫市場，聖路易聯準銀行總裁布拉德認為下次升息3碼（1碼為0.25個百分點）已足夠，淡化升息4碼的預期。此外，本週是美國與台灣科技股財報重頭戲，企業展望、庫存去化及資本支出規劃將至為關鍵。（編輯：張均懋）1110726