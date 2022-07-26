怡利電看好東南亞營運 第4季期待中國刺激購車政策

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（中央社記者鍾榮峰台北26日電）怡利電子看好下半年東南亞市場營運表現，第4季期待中國刺激購車優惠政策助攻抬頭顯示器出貨，持續推展3D擴增實境抬頭顯示器（3D AR HUD）新品。

怡利電下午受邀參加券商舉辦車用零組件迎全球新能源車競賽線上研討會，展望今年營運，怡利電表示，從車廠客戶獲得的訊息來看，下半年業績有機會補回上半年部分缺口，今年可延續去年成長態勢，目前先進駕駛輔助系統和車載主機出貨穩健，抬頭顯示器仍有需求量。

怡利電說明，目前先進駕駛輔助系統與東南亞日系車廠合作密切，東南亞車市復甦狀況可期，今年東南亞市場可穩定成長，客戶需求穩定。

至於中國市場，怡利電表示，當地自主品牌持續擴大市場占有率，第3季中國車市要看COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情控制是否穩定，是否影響消費者購買汽車的意願，仍有不確定性；第4季觀察中國刺激汽車購置優惠等措施效應，預期第4季政策執行達到巔峰，部分或許遞延至明年第1季，這會牽動怡利電抬頭顯示器出貨表現。

怡利電持續推展3D擴增實境抬頭顯示器、虛擬行車助理（VPA）、無介質漂浮顯示幕、數位後視鏡HUD等接案，積極爭取3D AR HUD車廠開發專案。

從營收分布來看，上半年台灣占怡利電集團占比約27%，中國江蘇占比約35%，泰國占比約38%。從產品類別來看，上半年抬頭顯示器占比約33%，先進駕駛輔助系統占比約28%，車載主機占比約26%，其他占13%。

觀察各地產品，江蘇銷售以抬頭顯示器為主，占比達94%，泰國車載主機占比約54%，台灣先進駕駛輔助系統占比約62%。（編輯：楊蘭軒）1110726