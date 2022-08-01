宏碁旗下智聯服務 第2季獲利創高上半年每股賺1.35元

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（中央社記者吳家豪台北1日電）電腦品牌廠宏碁集團旗下子公司智聯服務今天公布第2季營收新台幣3.53億元、稅後淨利約1500萬元，分別年增33%、47%，雙創單季歷史新高。

智聯服務今年上半年累計營收6.67億元，年增16%；稅後淨利約2400萬元，年增41%。累計上半年每股盈餘為1.35元，雖有現金增資股本膨脹稀釋效果，但每股盈餘仍較去年同期的1.29元成長。

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智聯服務發布新聞稿說明，近年營運有突破性發展，在系統整合服務方面持續聚焦半導體產業，且半導體上游IC設計產業客戶大有斬獲，從終端需求的個人電腦、整廠資訊設備的建構輸出到資訊人力服務外包等，營收接近翻倍成長。在晶圓代工及其他電子產業，也繳出不俗的成績單。

智聯服務日前宣布以每股45元，取得營運科技（OT）服務廠商旭誼工程33.33%股權，投資總金額為9000萬元。旭誼工程成立於2012年，主要營業項目為建廠所需的無塵室、機電及空調工程等，客戶多為台灣半導體及電子大廠，與智聯服務IT領域客戶具有高度重疊性，可提供IT加OT的一條龍式完整服務。（編輯：楊蘭軒）1110801