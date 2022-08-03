中美洲銀行盼與台灣深化合作 聚焦電動運具光電產業

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（中央社記者張璦台北3日電）中美洲銀行駐台國家辦事處成立滿週年，財政部長蘇建榮出席慶祝活動指出，台灣與中美洲宛如兄弟姐妹，中美洲銀行希望未來深化合作，可聚焦太陽光電、電動運具等台灣優勢產業，協助當地社會、經濟發展。

台灣加入中美洲銀行（CABEI）30週年暨駐台國家辦事處成立1週年慶祝活動，以及中美洲銀行與財政部共同記者會今天同步登場，蘇建榮、央行總裁楊金龍與中美洲銀行總裁摩西（Dante Mossi）等人出席。

蘇建榮致詞時表示，經過長久合作，台灣與中美洲銀行已成為彼此相互支持的重要夥伴；台灣得以透過中美洲銀行，協助中美洲區域經濟、社會的發展與整合，善盡國際社會成員責任。

蘇建榮指出，因應COVID-19疫情，台灣參與中美洲銀行COVID-19援助基金，充分展現Taiwan Can Help的精神；近期「台灣-中美洲銀行夥伴關係信託基金」成立，透過技術合作或能力建構計畫，實質協助台灣的中美洲友邦。

他表示，中美洲銀行駐台國家辦事處於2021年7月6日開幕，是該行在中美洲以外及亞洲所設立的第一個辦事處，如今開幕滿1週年，極具意義，希望台灣與中美洲銀行夥伴關係可持續深化。

摩西致詞指出，這已是他第二度訪台，台灣是一個地理上離中美洲地區遙遠的國家，但在支持和合作方面，與中美洲相當貼近，「台灣向來不僅僅是貿易盟友」。

摩西指出，台灣是中美洲銀行第一大股東、持股11.42%，透過中美洲銀行對中美洲地區福祉的挹注逾2.76億美元；同時，他也期待台灣中小企業赴中美洲地區投資。

會後，蘇建榮與摩西一同接受媒體聯訪；蘇建榮說，中美洲銀行訪團這次來台，表達希望可與台灣產業深化交流，包含台灣的太陽光電，電動車等優勢產業進軍中美洲，協助當地經濟、社會發展；透過夥伴關係信託基金，未來定可大力促進雙邊合作。

蘇建榮說，摩西此行已拜訪輸出入銀行，未來台灣業者要與中美洲地區從事進出口業務，輸銀與中美洲銀行針對這一方面，也可進一步合作。

摩西在聯訪時回應媒體提及，自己第一次來台主要是為提倡中美洲銀行發行的綠色債券，後來他見識到台灣在電動運具方面的創新，因此這次再訪便帶著明確想法，想開啟台灣與中美洲在這方面的合作發展。（編輯：潘羿菁）1110803