群光上半年營收獲利雙創歷史新高 每股賺4.91元

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（中央社記者韓婷婷台北8日電）群光電子第2季營運表現超乎市場預期，達到毛利率、營益率及淨利率三率三升，單季每股盈餘（EPS）2.5元；累計上半年營收及獲利表現也創下史上最佳表現，EPS為4.91元。第3季預估營收、毛利都將持續成長。

全球最大鍵盤廠群光今天舉行法人說明會，公布半年報，上半年營收、營業毛利、營業利益、稅後淨利與每股稅後純益，紛紛創下歷史紀錄。上半年營收新台幣574.97億元，年增14%，稅後淨利34.93億元，年成長21%，淨利率6.1%，每股稅後純益達4.91元，年增20%，均超越法人預期。

其中群光第2季營收286.52億元，創同期新高，年增13%，毛利率17.5%，較去年同期改善0.1個百分點，營益率8.8%，較去年同期進步1.5個百分點，稅後淨利17.84億元，年增35%，淨利率6.2%，較去年同期進步1個百分點，每股稅後純益為2.5元，年增34%。

群光表示，雖然Chromebook需求下滑，影響整體出貨量，但高單價鍵盤需求強，引領鍵盤營收雙位數成長，主要由商用NB的LED背光鍵盤與2-in-1裝置鍵盤所驅動。

群光今年非PC產品營收比重已達55%，上半年成長已超過3成。展望下半年，群光表示，包括影像產品及高單價鍵盤依舊是主要成長動能，PC相關週邊產品出貨雖然會見到下滑，但產品單價可望向上攀升，相關營收將持平或小幅下滑；影像產品將扮演成長主力，帶動整體第3季營收持續成長。

在營收規模經濟效益以及匯率有利的情況下，法人預期群光第3季仍有旺季可期，單季仍有10%至15%的年成長動能，下半年表現將優於上半年，並且今年營收及獲利將繼續突破2021年紀錄。

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另外，群光因應中美貿易關稅紛擾而在泰國興建的新廠，已經順利運轉超過1年半，產品主力為AI人工智慧影像產品，去年泰國新廠已占整體營收約1成，今年在AI影像客戶需求維持高檔，以及半導體料況舒緩的幫助下，泰國新廠營收預計將再成長約50%。

群光今天也同步公告7月營收，受惠於AI影像產品、高單價鍵盤以及網通產品的強力需求，單月營收103.03億元，為同期新高，年成長16%，累計1至7月自結合併營收678億元，年增14%，為同期歷史新高。（編輯：楊凱翔）1110808