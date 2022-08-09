立陶宛訪團聚焦電動巴士 台廠整車供應鏈可受惠

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北9日）立陶宛交通及通訊部政務次長愛格涅訪團來台，電動巴士成為合作焦點，台廠華德動能布局立陶宛市場可望明朗，動力系統供應商東元、車王電可望受惠。

此外，台廠包括鴻海、正崴、漢翔等，也積極布局電動巴士整車和關鍵零配件。

愛格涅（Agnė Vaiciukevičiūtė）於7日上午率官員及電動巴士企業代表共11人抵台，展開5天訪行，聚焦電動巴士、離岸風電、5G產業供應鏈等產業合作議題。

其中電動巴士成為愛格涅訪團一行參訪重點，10日愛格涅將率團前往台中市，拜會興櫃電動巴士大廠華德動能，前往華德動能中港廠區，參觀電動巴士自動化產線，立陶宛與華德動能雙方在電動巴士的合作案，很快就有機會明朗。

台灣廠商積極布局電動巴士，相關整車供應鏈已成形，例如華德動能電動巴士關鍵動力系統，就是由電機大廠東元提供。東元先前在法人說明會中指出，與華德動能合作電動巴士，供應動力系統，隨著華德動能接單出貨成長，東元可持續受惠。

東元今天向中央社記者表示，針對商用電動卡車（e-truck）、電動巴士（e-bus）等電動車動力系統產品，東元持續開發模組化系列，並導入新元件，提升產品競爭力。

東元也與國內廠商合作電動貨卡，東元提供動力系統，今年底可望上路；東元先前宣示電動車營運目標，5年內相關營收比重可提升至5%至10%，預期今年電動車動力系統業績可望年增2倍至3倍。

此外，車王電也積極布局電動巴士軟硬體解決方案，車王電先前指出，關係企業華德動能已有電動巴士和車端智能化平台銷往日本，預估今年底華德動能將推出大型自駕電動巴士。

不僅華德動能、東元、車王電強攻電動巴士，鴻海集團也積極推動電動巴士Model T應用，7月台東國際熱氣球嘉年華活動，便採用Model T免費接駁；Model T也已在台南市完成試營運，府城客運將引進15輛，預定今年底前上線。

Model T由鴻海和裕隆合資成立的鴻華先進打造，生產逐步爬坡，每月產能可到20輛。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

除了應用端，鴻海集團也投入電動巴士關鍵零配件生產，投入新台幣60億元，在高雄和發產業園區設立台灣電芯研發暨試量產中心，目標2024年達到1GWh產能，供應國產商用車、儲能電芯、電動巴士等應用，在台灣打造一條龍電芯產業鏈，聚焦磷酸鋰鐵電池，同時研發固態電池。

此外，正崴布局美國亞利桑那州生產基地，規劃在美國加州籌設電動車及校園電動巴士充電站與儲能設施；漢翔去年10月攜手唐榮等公司組成電動商用車CTP（Commercial Taiwan Partnership ）聯盟，今年初推出Alighter電動巴士，將進軍東南亞、日本與歐美市場。（編輯：張均懋）1110809