黃天牧：壽險是長期承諾 應注意長期清償能力

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（中央社記者謝方娪台北10日電）繼9日產險總經理會議後，金管會今天召開壽險總經理會議，金管會主委黃天牧提醒業者，壽險是長期承諾，在關注短期績效目標時，應注意對長期清償能力及保戶權益的影響。

金管會保險局長施瓊華今天主持壽險業總經理業務聯繫會議，邀集22家壽險總經理及壽險公會與會。

施瓊華感謝保險業在疫情期間對受疫情影響的保戶及承租戶提供保單借款優惠利率及不動產降租等紓困措施，並提供保戶便利安全的非面對面接觸投保及保險服務，在合乎防疫政策措施及不偏離保險契約條款意旨下，辦理防疫保單理賠等服務，善盡企業社會責任。

對於壽險公司發揮安定社會的功能，黃天牧同樣表示感謝，他並期勉回歸以保戶為核心價值的保險業本質。同時，黃天牧針對金管會以往推動保險商品審查改革、利變型保單區隔資產宣告利率機制、外匯價格準備金制度及保險業企業風險管理經驗，提出3點心得。

第一，鼓勵壽險業者發揮專業，落實自律機制，降低他律監理及法遵成本，主管機關也由興利角度要求業者自律管理。

第二，壽險是長期承諾，業者在關注短期績效目標時，應注意對長期清償能力及保戶權益影響。

第三，保險監理須與國際接軌，推動過程中大家須共同努力，主管機關將在可裁量範圍內，考量業者期待及兼顧在地化需求，業者也應體認未來監理趨勢，在商品結構各方面逐步調整。

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黃天牧強調，監理機關要傾聽業者及民眾心聲，業者也應以保戶為念，並對監理機關多加建言，期望以良好互動模式共同促進產業發展及維護保戶權益。

保險局指出，今天壽險總經理會議主要有6大議題，涵蓋持續推動數位化、鼓勵創新與發展新商品；提升資金運用效益；落實保險商品風險管理；強化保險企業風險管理；落實接軌IFRS 17、ICS 2.0準備工作；精進洗錢防制、弱勢權益保障及永續金融等。（編輯：楊凱翔）1110810