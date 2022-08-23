益得自結7月每股虧0.19元 前7月虧損1.51元

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（中央社記者韓婷婷台北23日電）健喬子公司益得因近期股價強勢上漲，多次達公布注意交易資訊標準，今天公告最新自結數，7月單月稅後虧損新台幣2200萬元，每股虧損0.19元，較去年同期虧損0.34元，已大幅縮小，累計前7月每股虧損為1.51元。

益得公告7月營收20萬元，低於去年同期的145萬元，稅後虧損2200萬元，EPS為-0.19元，虧損相較去年同期的-0.34元收斂；6月及7月EPS為-0.41元。益得上半年營收1686萬元，稅後虧損1.53億元，EPS為-1.32元，去年同期為-1.5元。累計今年前7月EPS為-1.51元。

益得積極布局海內外吸入劑市場，發展中的抗氣喘吸入劑產品有兩項，一是長期使用的氣喘控制用藥SYN010，目標今年底前取得台灣藥證；另一針對緊急需求患者開發的SYN011，目標明年上半年申請美國藥證，最快2024年取得藥證。

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益得專注於呼吸道相關的吸入劑藥品市場，除了技術較成熟的MDI（定量噴霧吸入劑）之外，目前也正在開發DPI（乾粉式吸入劑）。益得表示，現階段兩款抗氣喘學名藥吸入劑SYN010及SYN011已進入後期發展階段。

益得股價自6月初低檔19元左右，來到22日最高價45.2元，漲幅達137%，短線漲多下，今天跳空開低摜壓至跌停價40.7元，尾盤跌停委賣張數掛單2881張，連帶母公司健喬今天也拉回整理，終場收在36.25元，跌幅6.57%。（編輯：潘羿菁）1110823