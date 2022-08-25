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中國推新經濟刺激措施鼓舞 港股領漲亞股

2022/8/25 19:14
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（中央社首爾25日綜合外電報導）在中國公布新的經濟刺激措施後，香港股市今天領漲亞股，同時投資人靜待美國聯邦準備理事會（Fed）主席的演說，以從中窺探未來升息的線索。

主要國家央行總裁及官員齊聚一堂，在美國懷俄明州傑克森霍爾（Jackson Hole）開會，所有的目光都集中在聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）明天的演說，以尋找有關抑制通膨計畫的線索。

中國政府昨天宣布新政策，以維持這個世界第2大經濟體的復甦，也提振了市場情緒。

華爾街道瓊工業指數、那斯達克指數和標準普爾500指數前一天收漲，亞股市今天多隨美股走高。

受到馬鞍颱風影響，港股今天延至當地時間下午1時開始交易，恆生指數今天收盤飆漲3.6%。

東京、上海、雪梨、新加坡、台北、首爾、馬尼拉和曼谷股市都收漲；雅加達和威靈頓股市則收跌。

投資人擔心聯準會對抗飆升的通膨可能會導致美國經濟衰退，進而可能打擊還在從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中復甦的全球經濟。

貨幣交易平台萬達（OANDA）市場分析師莫雅（Edward Moya）表示：「全球經濟成長放緩的環境還不會很快消失，現在我們清楚看到美國經濟出現更廣泛的疲軟跡象。」

「鮑爾對抗通膨所採取的措施，可能會在明年稍晚使美國經濟陷入衰退，但目前他需要堅持鷹派的立場，將所有緊縮政策的選擇都納入考慮範圍。」（譯者：陳昱婷/核稿：劉淑琴）1110825

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