壽險公會改選 潤泰少東尹崇堯確定無緣競爭理事長

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壽險公會31日舉行理事改選，全球人壽董事陳慧遊與潤泰少東、南山人壽董事長尹崇堯兩人競選理事長寶座，尹崇堯（右）中午提前離開，步出會場時遭到媒體包圍。中央社記者謝方娪攝 111年8月31日

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（中央社記者謝方娪台北31日電）壽險公會今天改選，有意角逐壽險公會理事長的南山人壽董事長尹崇堯在首輪理事選舉僅取得32票，未進入21名理事名單，確定無緣進入第2輪競選壽險公會理事長。

壽險公會今天改選，首輪先改選第9屆理事，第2輪再推選理事長，壽險公會理事長參選人、南山人壽董事長尹崇堯及全球人壽董事陳慧遊今天早上抵達改選會場。

尹崇堯因首輪未當選理事，確定無緣進入第2輪競選此屆壽險公會理事長。

尹崇堯中午自壽險公會改選會場先行離開，面對門口大批媒體包抄，尹崇堯低調回應，「謝謝，大家都辛苦了」，面對媒體提問改選情形，尹崇堯並未多言，僅多次重申「謝謝」。

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至於陳慧遊被媒體詢問，對於第2輪理事長選舉是否有信心，陳慧遊笑笑回應媒體，「有的，謝謝大家。」

壽險公會此次改選，由尹崇堯對上政商資歷豐富的陳慧遊，尹崇堯為潤泰集團少東，背後有父親潤泰集團總裁尹衍樑強力支持，陳慧遊為前總統陳水扁官邸總管，後轉戰商界，政商人脈皆廣，雙方都爭取到一定支持者，改選前雙方激烈競爭到最後一刻。（編輯：潘羿菁）1110831