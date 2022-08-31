強颱軒嵐諾接近台灣 水利署盼基隆新山水庫有所蓄升

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（中央社記者曾智怡台北31日電）強颱軒嵐諾持續接近台灣，水利署長賴建信署長傍晚召開防汛整備會議，要求所屬單位注意颱風路徑不確定性、確保水庫安全，並掌握颱風帶來雨量，尤其盼基隆新山水庫可藉此蓄升。

水利署今天發布新聞稿表示，根據氣象局最新資料，強颱軒嵐諾路徑持續朝西南方向前進，預估9月2、3日北部及東半部地區將產生顯著降雨。

賴建信表示，颱風軒嵐諾可能對台灣中部以北地區的威脅性高，請各水資源局確保水庫安全，掌握颱風帶來雨量，將水庫蓄滿，尤其基隆新山水庫可趁此機會從基隆河抽水蓄升，以及新北貢寮堰移動式抽水機於雙溪河道抽水，待降雨後撤退。

他指出，由於長期無雨土壤乾燥，驟雨恐造成土壤沖刷，提醒台水公司注意原水濁度升高的相關藥品與清疏整備，以及濁度監測設備的檢整，並再次提醒所屬各單位與地方政府保持密切聯繫，勿掉以輕心。

賴建信說，颱風環流引起風勢強勁，請十河局通知新北市、基隆市政府注意基隆河沿岸貨櫃場加強固定，防止貨櫃墜落河道影響通洪。

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另外，全國河川疏濬量已達超前，累計目標量為2760萬立方公尺，累計執行量為3987萬立方公尺，超前1227萬立方公尺，對於河防安全更為加強。

水利署表示，全台68座滯洪池、1553部抽水機、1萬878公尺防水擋板、19萬2912個防汛塊、1621位防汛志工、520個防災社區均已完成預備或部署，可隨時視需要啟動上場；水利署也呼籲民眾，清理自家陽台落水口及居家附近的排水溝渠，將遭受淹水的風險降至最低。（編輯：楊凱翔）1110831