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颱風軒嵐諾逼近 北水局加強整備盼有水無災

2022/8/31 21:55（8/31 22:46 更新）
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颱風軒嵐諾來勢洶洶，水利署北區水資源局除加強各地水情監控外，也對所轄水庫設施完成防颱整備，此為石門水庫溢洪道手放剎車測試。（水利署北區水資源局提供）中央社記者曾智怡傳真 111年8月31日
颱風軒嵐諾來勢洶洶，水利署北區水資源局除加強各地水情監控外，也對所轄水庫設施完成防颱整備，此為石門水庫溢洪道手放剎車測試。（水利署北區水資源局提供）中央社記者曾智怡傳真 111年8月31日
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（中央社記者曾智怡台北31日電）颱風軒嵐諾來勢洶洶，可望帶來豪雨緩解基隆地區旱象，水利署北區水資源局晚間表示，除加強各地水情監控外，也對所轄水庫設施完成防颱整備，盼達成有水無災目標。

水利署北區水資源局晚間透過新聞稿表示，基隆地區於今天終於開始降雨，現雖然雨量不大，但受颱風外圍環流導引，已改吹東北風，依氣象局預估，近日可能持續降雨，對旱象緩解應有助益。

另外，目前石門水庫蓄水量約1.53億立方公尺，距滿庫有約5200萬立方公尺蓄洪空間，本次颱風豪雨量可能有滿庫機會，因此北水局已盤點水庫設施功能及油料等物資，完成防颱整備。

此外，阿姆坪防淤隧道已完成測試，並將沖淤池蓄滿，北水局將利用本次颱風豪雨進行首次沖淤操作，驗證本防淤延壽工程功能。

北水局表示，颱風軒嵐諾路徑多變，降雨尚具不確定性，將持續守視颱風動態、加強朝蓄水滿庫操作，以利後續穩定供水；同時呼籲民眾遠離河道，確保生命財產安全。（編輯：蘇龍麒）1110831

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