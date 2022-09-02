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三陽機車4連冠 光陽推新車拚場

2022/9/2 15:38
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（中央社記者韓婷婷台北2日電）三陽工業今年在二輪車市銷售成績亮眼，被網友封為國民神車的「全新迪爵」成功助攻，從5月超越光陽工業成為機車銷售冠軍後，連4個月稱王，光陽則連推3款新車拚場。

三陽機車表示，受惠於開學季買氣發威，通勤機車需求增溫，8月總銷2萬4835台、市占率37.2%，超越第2名光陽KYMCO的1萬5627台、第3名山葉YAMAHA的1萬3940台，連4個月榮登市場冠軍。三陽累計今年前8月銷量15萬48台、市占率32.7%，站穩國內機車銷售市占第一寶座。

其中，在三陽全力加碼促銷下，最省油的國民神車「全新迪爵」於8月繳出全車系銷售逾7000台的佳績；另一款賽道神車JET車系也熱銷逾5000台。

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隨著9月學生陸續回歸校園，加上畢業求職季需求，三陽再推出全新車款搶攻商機。甫上市的MMBCU「曼巴蛇」高階跑旅車款，上市後僅10個工作天即超過2600張訂單，三陽看好9月整體銷售可望持續成長。

光陽也在1日一口氣發表AK550 Premium、KRV MOTO、新豪邁125等3款新車，其中備受矚目的新豪邁125，夾著早年創下的百萬台銷售歷史紀錄，盼能搶回「國民神車」名號。（編輯：張良知）1110902

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