星展估Fed動向 9月升3碼、年底前利率升至4%

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（中央社記者潘姿羽台北6日電）星展集團今天發布對美國聯準會升息和美元預估的研究報告，認為聯準會9月會再次升息3碼，且今年利率將升至4%，2023年也不會有降息舉動，全年維持在4%的高檔水準。

聯準會今年啟動升息循環，且態度愈來愈偏向鷹派，星展集團分析，儘管聯準會的緊縮政策導致市場過去數月上下震盪，但美國最新發布的經濟數據仍表現穩健，如8月非農就業人口新增31.5萬人，因此星展集團認為聯準會有足夠空間升息。

星展集團進一步指出，聯準會於9月21日進行聯邦公開市場委員會（FOMC），預估將第3次升息3碼（75個基點）至3.25%，聯邦基金利率（FFR）今年則將升至4%的高點，高於先前預估的3.5%，2023年則是全年維持於4%。

考量美國聯準會的鷹派立場，星展集團也調整美元指數（DXY）預估，認為今年第4季DXY才會見頂，明年隨著Fed暫停升息，並在美國經濟軟著陸的假設下，2023年DXY將逐漸走弱。

另外，澳洲央行（RBA）、加拿大央行和歐洲央行（ECB）等三大央行分別於9月6日、7日和8日進行貨幣政策會議，星展集團預估RBA和ECB均將升息2碼（50個基點），加拿大央行則將升息3碼（75個基點）。（編輯：張良知）1110906