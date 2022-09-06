台馬雙邊貿易年增近3成 工業局盼續創合作機會

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（中央社記者鄭鴻達台北6日電）「台馬產業鏈結高峰論壇」今天登場，經濟部工業局長連錦漳表示，過去2年雖受疫情影響，但台灣、馬來西亞雙邊貿易仍繼續成長，如2021年貿易額251.2億美元，年增近3成，盼藉論壇創造更多合作機會。

工業局發布新聞稿指出，工總今天與馬來西亞製造廠商聯合會（FMM）舉辦第6屆「台灣－馬來西亞產業鏈結高峰論壇」，今年因疫情考量，仍維持線上會議方式進行。

工業局說明，今年活動除今天的主論壇，在7日、8日還將有「四大產業的分組論壇」透過新技術研討及商機媒合，邀集台馬雙方智慧城市、食品醫藥化妝品、資訊服務與紡織等領域業者、專家參與。

工總副理事長林明儒致詞表示，馬來西產業在病毒、斷鏈、高通膨的情況下，經濟成長仍保持5%，遠高於全球平均成長水準2.9%，馬來西亞的數位科技競爭力在東協國家中排名第2，顯示馬來西亞是台商心中策略投資首選合作夥伴。

連錦漳致詞表示，儘管過去2年受COVID-19疫情影響，但台馬雙邊貿易仍繼續成長，2021年貿易額為251.2億美元，年增29.9%，且台灣也是馬來西亞第8大外資來源地，目前已累計投資近142億美元，盼藉論壇創造更多合作機會。

連錦漳表示，由此可見台灣與馬來西亞往來密切，希望透過這3天活動落實產業意見交流及商機媒合，創造更多合作機會，來展現台馬兩國產業鏈結的效益。

工業局表示，雖疫情尚未完全緩解，但台馬產業也持續透過線上通訊保持聯繫、交流，今年主論壇活動說明智慧城市、資訊服務、紡織、食品醫藥化妝品等產業合作亮點，並簽署3項新合作MOU。

這3項MOU，為智慧城市產業展開技轉「高級駕駛輔助系統（ADAS）和進行智能道路數據AI人工智能識別與服務」、資訊服務產業將車流辨識技術應用在交通與廣告領域的合作、紡織產業串連雙方技術與第二代紡織人才的交流合作；另食品醫藥化妝品也洽簽1項有關生醫細胞治療臨床試驗合作的保密協議。

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工業局預期，在新一波產業與經貿投資競合布局中，台灣推動產業韌性供應鏈，協助台商尋找第2備援生產基地，朝向更多元的創新應用等議題上，可與馬來西亞創造互利共贏的新合作模式。

工業局說明，自新南向政策推動以來，台馬產業鏈結高峰論壇自2017年起共已辦理5屆，雙方共計有近2000人次參與、簽署41份合作備忘錄，台馬雙方將持續透過產業合作建立的交流管道，深化雙邊夥伴關係。（編輯：翟思嘉）1110906