台灣大供應鏈碳排量 2030年拚減20%

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（中央社記者江明晏台北6日電）台灣大哥大具體承諾2040年前100%使用再生能源，更宣示2050年達成淨零排放（Net Zero），並持續攜手供應商夥伴推動永續供應鏈，目標2030年供應鏈碳排量較2020年減少20%。

永續供應鏈為企業推行ESG工作的重要指標之一，台灣大哥大持續攜手供應商夥伴推動永續供應鏈，並於今天舉辦「供應商交流會」，共計逾200家廠商與會。

會中除了分享永續發展經驗，同時表揚7家永續管理績效出色的廠商，由台灣大財務長張家麒出席頒獎，目標2030年供應鏈碳排量較2020年減少20%。

張家麒表示，面對極端氣候威脅，台灣大致力推動節能減碳，加速守護地球的腳步，今年首開國內電信業先河，加入全球再生能源倡議組織RE100，具體承諾2040年前100%使用再生能源，更宣示2050年達成淨零排放（Net Zero）目標。

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他說，今年共有7家供應商從台灣大永續ESG評鑑結果脫穎而出，包括獲績優廠商獎的台達電、泰鋒電腦、呈易電信工程、台灣諾基亞、台灣愛立信、佳瑋科技，以及得到卓越進步獎的金采科技。獲獎供應商當中，有近半數屬於中小規模企業，即使資源有限，也不在政府法令的規範下，仍積極投入提升永續作為，為其他中小企業供應商樹立典範。

台灣大在2021年永續供應鏈面向繳出亮眼成績，所有重大標案完全符合ESG門檻篩選，完成超過355家供應商的ESG永續書面審查，並完成137家供應商碳盤查，其中包含12家廠商的碳審查，另外也進行了41家供應商的ESG實地查訪。（編輯：黃國倫）1110906