經部公布第二階段備取結果 海峽風場預計2025年完工

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（中央社記者曾智怡台北7日電）經濟部今天表示，已與海峽風場簽訂行政契約，完成離岸風電第二階段潛力場址備取程序，風場預計2025年完工併聯，並依工業局離岸風電產業關聯政策落實相關義務。

依據2018年1月18日發布的「離岸風力發電規劃場址容量分配作業要點」規定，離岸風電第二階段「潛力場址」遴選結果已於2018年公告，其中，達德能源（wpd）的麗威風場因飛安問題卡關解約，能源局在2021年釋出300MW的備取開發額度。

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經濟部今天發布新聞稿表示，已與海峽風場簽訂行政契約，海峽風場經多場次審查會議，確認技術、財務等履約能力不低於原參與遴選作業所提送計畫，對方並承諾將於2025年完工併聯及落實產業關聯義務，經濟部依審查結果及相關規定，分配300MW給海峽風場。

經濟部表示，離岸風電第二階段潛力場址風場將於2025年前陸續完工，今年有4間開發商風場正在積極施工，預估年底台灣海峽離岸風機累計設置可達200座以上風力機，經濟部也將持續努力，以達到2025年離岸風力裝置容量5.6GW，確保電力供應穩定，兼顧降低空污及減碳，達成能源轉型政策目標。（編輯：潘羿菁）1110907