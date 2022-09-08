美股強彈 法人：有利台股回穩

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（中央社記者張建中台北8日電）美股止跌強勁反彈，道瓊工業指數上揚435.98點，那斯達克指數上漲246.99點。法人表示，將有利台股回穩，隨著中秋節連假即將來臨，預期大盤可能維持箱型整理格局。

國際油價及美國公債殖利率下跌，美股7日收高。道瓊指數上漲435.98點，漲幅1.4%；標準普爾指數上漲71.68點，漲幅1.83%；那斯達克指數揚升246.99點，漲幅2.14%；費城半導體指數揚升40.03點，漲幅1.56%。

台股7日下跌267.15點，收在14410.05點，成交值新台幣1803.99億元。三大法人自營商賣超66.61億元，投信買超15.73億元，外資及陸資賣超177.48億元；合計賣超228.36億元。

國內外產業訊息方面，蘋果公司（Apple）在秋季發表會展示了iPhone 14、新一代AirPods Pro及3款Apple Watch等新品。

陽明海運表示，明年農曆年比今年早，不排除12月亞洲近洋線就會出現農曆年出貨旺季。另外，近期國際運價持續下跌，陽明也坦言，為長約價帶來壓力。

台塑四寶合計8月合併營收1563.71億元，月增0.4%、年增8.1%。展望後市，台塑四寶認為，隨著終端庫存逐漸去化、歐美節慶需求即將釋出，預估第4季市況會比第3季好。

台灣證券交易所指出，根據金融保險業上市公司第2季財務報告，三商壽每股淨值低於票面，8日起暫停融資融券交易股票。

法人表示，美股止跌彈升，應有利台股回穩。由於中秋節連假即將來臨，市場氣氛觀望，預期台股可能維持箱型整理格局，以個股表現為主。（編輯：楊蘭軒）1110908