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中古車分期業務占比提升 和潤8月營收創歷史新高

2022/9/8 21:26
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（中央社記者潘智義台北8日電）受惠高毛利中古車業務占比提升，台灣汽車分期業者和潤企業今天公告8月合併營收新台幣19.77億元，創歷史新高，年增30.66%。

和潤企業新聞稿統計，1至8月累計合併營收145.92億元，年增29.14%，單月營收、累計營收雙雙來到新高點。

以地區別來看，和潤說明，台灣8月營收成長35.01%，中國成長11.01%。

和潤總經理林彥良表示，8月合併營收成長主要是客戶持續增加，帶動利息收入增加，雖全年台灣新車市場預估銷售量從46萬輛下修至43萬輛，但新車分期業務占比已降至30%以下，影響範圍有限；反觀高毛利中古車分期業務占比已來到40%以上。

林彥良說明，其他非汽車領域分期付款業務占比也逐年提升，例如機車、設備業務等。

轉投資部分，和潤台灣子公司和雲行動服務（iRent）因進入暑假尾聲，租車出遊人次上升，挹注整體合併營收；和勁企業則因商用車保有客戶續增，每月營業收入伴隨成長。

另外，和潤中國子公司和運國際租賃雖有疫情影響部分城市移動限制，但整體營收仍穩健，對於中國疫情變化也會持續監控，謹慎應對。（編輯：林興盟）1110908

林彥良
和潤上半年獲利創同期新高 年增22.2% 假冒妹妹每天關心卸險詐百萬 機靈行員阻止保積蓄
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