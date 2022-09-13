國際淨零轉型趨勢成形 半導體業盼有足夠綠電

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（中央社記者張建中台北13日電）面對國際淨零轉型趨勢，半導體廠環球晶董事長徐秀蘭與美光企業副總裁暨台灣美光董事長盧東暉一致表示，希望政府能夠協助供應足夠的電，尤其是綠電。

國際半導體展14日即將在南港展覽館一館登場，主辦單位國際半導體產業協會（SEMI）今天召開展前記者會，SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸與徐秀蘭、盧東暉親自出席。

面對各國爭相推動半導體產業發展，曹世綸說，台灣半導體廠過去各自努力發展有很好成果，未來除希望串聯不同領域廠商，推動產業界攜手向前，還希望政府能夠與產業界齊心協力。

徐秀蘭表示，感謝政府推動成立半導體學院，填補人才缺口，而國際淨零轉型趨勢相當關鍵，希望政府能夠提供足夠的電，尤其是綠電。

盧東暉說，美國推出晶片法案擴展半導體製造業，台灣政府可以參考，做好應對。他並表示，廠商自行追求綠電很困難，希望政府能夠協助，因應淨零轉型。此外，希望能夠引進國際人才，打造更好的生態系統。

至於來自中國廠商的競爭，盧東暉表示，記憶體市場一直以來競爭都很激烈，過去沒有長江存儲，有三星（Samsung）、SK海力士（Hynix）及東芝等競爭。他強調，只要技術領先，就不用太擔心。

盧東暉說，美光一直以來布局全球，不可能將生產完全拉回美國，因為很多客戶在亞洲。他表示，美光將會持續投資台灣，台灣仍將是美光全球製造中心。

針對台灣發展化合物半導體的機會，徐秀蘭表示，化合物半導體有許多新應用，包括電動車、國防、航太等，台灣不可缺席，產業鏈應手牽手，採取虛擬整合元件（IDM）製造模式，一同合作升級。（編輯：翟思嘉）1110913