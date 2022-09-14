Fed升息恐慌加劇 新台幣盤中貶破31元創3年新低

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新台幣匯率14日一早應聲貶破31元大關，盤中最低觸及31.156元、創2019年9月中旬以來最低紀錄。（中央社檔案照片）

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（中央社記者潘姿羽台北14日電）美國8月通膨率高於預期，聯準會（Fed）激進升息的陰影籠罩金融市場，美股狂洩逾1200點，台灣股匯市也狂殺，新台幣匯率一早應聲貶破31元大關，盤中最低觸及31.156元、創2019年9月中旬以來最低紀錄。

美國最新通膨數據澆了期盼聯準會放慢升息腳步的投資人一盆冷水，道瓊指數暴跌1276點，為兩年多來最慘。

升息恐慌情緒蔓延，波及台灣股匯市表現，台股今天跳空重挫逾370點，失守14600點關卡；新台幣匯率以30.99元開盤後，旋即摜破31元整數大關，且再闖過31.1元價位，盤中最低至31.156元、重貶2.66角，也創下3年來盤中最低紀錄。

匯銀人士分析，原本市場預期聯準會下週升息3碼，如今美國通膨情況高於預期，恐讓聯準會升息腳步將更為激進，重挫市場信心；美元指數強升，也將讓非美貨幣貶值壓力加劇。（編輯：楊凱翔）1110914