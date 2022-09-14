更多編輯台推薦新聞：
繼承之戰艾美獎最佳影集 魷魚遊戲李政宰封視帝成韓國第一人
娛樂

繼承之戰艾美獎最佳影集 魷魚遊戲李政宰封視帝成韓國第一人

韋伯望遠鏡捕捉獵戶座大星雲 揭露恆星誕生細節
科技

韋伯望遠鏡捕捉獵戶座大星雲 揭露恆星誕生細節

大豹溪烤肉溪水暴漲影片引熱議 留意山洪來臨4前兆、3招自救
生活

大豹溪烤肉溪水暴漲影片引熱議 留意山洪來臨4前兆、3招自救

三星英特爾來勢洶洶 林本堅：台積電每次迎戰都成功
產經

三星英特爾來勢洶洶 林本堅：台積電每次迎戰都成功

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
U18世界盃棒球賽鄭俊瑋5打點 台灣勝日本晉複賽
首頁 / 產經
台幣匯率
新聞專題
台幣匯率1/300
首頁 / 產經

Fed升息恐慌加劇 新台幣盤中貶破31元創3年新低

2022/9/14 09:20（9/14 09:49 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新台幣匯率14日一早應聲貶破31元大關，盤中最低觸及31.156元、創2019年9月中旬以來最低紀錄。（中央社檔案照片）
新台幣匯率14日一早應聲貶破31元大關，盤中最低觸及31.156元、創2019年9月中旬以來最低紀錄。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北14日電）美國8月通膨率高於預期，聯準會（Fed）激進升息的陰影籠罩金融市場，美股狂洩逾1200點，台灣股匯市也狂殺，新台幣匯率一早應聲貶破31元大關，盤中最低觸及31.156元、創2019年9月中旬以來最低紀錄。

美國最新通膨數據澆了期盼聯準會放慢升息腳步的投資人一盆冷水，道瓊指數暴跌1276點，為兩年多來最慘。

升息恐慌情緒蔓延，波及台灣股匯市表現，台股今天跳空重挫逾370點，失守14600點關卡；新台幣匯率以30.99元開盤後，旋即摜破31元整數大關，且再闖過31.1元價位，盤中最低至31.156元、重貶2.66角，也創下3年來盤中最低紀錄。

匯銀人士分析，原本市場預期聯準會下週升息3碼，如今美國通膨情況高於預期，恐讓聯準會升息腳步將更為激進，重挫市場信心；美元指數強升，也將讓非美貨幣貶值壓力加劇。（編輯：楊凱翔）1110914

延伸閱讀
台股跳空重挫逾370點 失守14600點關卡新台幣貶值美元保單變貴了 上半年買氣減逾1成新台幣將測試31元心理關卡 貶勢踩煞車端看聯準會
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
新台幣貶2分 收30.89元