富強鑫明年看好電動車和醫療應用 布局印度有成

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（中央社記者鍾榮峰台北19日電）塑膠射出機廠富強鑫執行長王俊賢表示，積極布局印度市場，明年印度廠目標轉盈，未來3年內規劃累計出貨到500台；富強鑫看好明年電動車和醫療應用成長。

王俊賢日前受邀出席外貿協會與機械公會舉辦台北國際塑橡膠工業展（TaipeiPLAS）與台北國際製鞋機械展（ShoeTech Taipei）展前記者會，會後接受記者短暫採訪。

展望訂單能見度，王俊賢表示，富強鑫目前可看到第4季，到明年第1季接單作業也已開始進行，主要是電動車應用帶動輕量化塑膠件需求。

展望下半年和明年營運，王俊賢預估富強鑫第3季業績穩健，要看9月業績結果，第4季營運仍有待觀察，下半年目標力拚較上半年持平，明年看好電動車和醫療應用成長。

富強鑫積極布局印度，已於2019年設廠，儘管COVID-19疫情部分影響生產進度，不過今年8月印度廠慶祝第100台出貨里程碑，鎖定當地內銷市場，王俊賢表示，富強鑫目標明年印度廠轉盈，未來3年內規劃累計出貨達到500台。

在中國大陸布局，富強鑫於2019年斥資新台幣12億元在中國杭州灣增設新廠，預計今底前完工，規劃明年第1季起逐步量產，布局電動車輕量化元件為主。

從應用來看，目前車用占富強鑫整體業績比重超過3成、上看35%，3C電子占比約3成，食品包裝占比約1成至2成，醫療占比約5%至10%。

在全球布局，中國大陸占富強鑫整體業績比重超過5成，台灣占比約2成，其他包括美國、越南、印度、泰國、印尼、中東等地，可就近供應當地市場需求。

法人指出，富強鑫在車用零配件客戶包括車廠特斯拉（Tesla）、比亞迪、上汽、廣汽等，以及汽車零配件廠英利-KY、車燈大廠堤維西等，客戶擴產帶動富強鑫多色塑膠射出成型機出貨。（編輯：郭無患）1110919