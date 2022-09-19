台積電南科再生水廠啟用 10月起每日提供5000噸

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（中央社記者楊思瑞台南19日電）台積電南科再生水廠今天通水啟用，成為全球第一座適用於先進半導體製程的工業廢水再生水廠，預計今年10月起每日供應5000噸工業再生水，明年提高到每日2萬噸。

由中鼎集團承攬的台積電「南科工業再生水廠興建及操作營運案」完工，今天在南科台南園區舉行通水啟用典禮，由中鼎集團總裁余俊彥主持，台南市長黃偉哲、內政部營建署長吳欣修、南科管理局長蘇振綱及台積電營運／廠務副總經理莊子壽等人出席。

余俊彥致詞表示，台積電南科再生水廠的廢水來源，包括製程廢水及南科綜合廢水處理廠的放流水；通水後，預計今年10月起供應每日5000噸工業再生水、公元2023年達每日2萬噸。

此外，台積電使用永康及安平再生水廠的民生再生水，將透過此廠監控後一併轉供，總計可供應每日6萬7000噸再生水。

余俊彥指出，未來台積電南科工業再生水廠還將計畫擴建，透過運用鄰近南科焚化爐的餘熱，將產生的廢水蒸發、凝結後回收，可達到每日3萬6000噸的工業再生水量，並達成廢水零排放，有效實踐循環經濟。

莊子壽表示，台積電南科工業再生水廠是全球第一座適用於先進半導體製程的工業廢水再生水廠，要將工業廢水回復到自來水的潔淨程度相當複雜，台積電經過8年努力才有今天成果。

莊子壽指出，台積電內部已建立一滴水可使用3.5次的系統，未來更將開發多元水資源，提升用水效率，盼達成2030年前使用60%再生水目標，協助水庫蓄水維持高水位，對抗極端氣候風險。

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吳欣修表示，政府推動再生水，從一開始產出水找不到給誰用，到近年來是大家搶著用。目前營建署在全台共規劃12座再生水廠，長期目標是每日供應50萬噸到100萬噸，並推廣水權交換模式等不同付費方式，盼讓再生水使用擴展更快速。

黃偉哲指出，台積電與中鼎集團對高科技產業用水超前部署，對協助調度民生及農業用水有很大幫助，台南市府將持續全力協助再生水廠運作，推動資源永續。（編輯：戴光育）1110919