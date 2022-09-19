花東地震 受災國有土地承租人可辦理租金減免

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（中央社記者謝方娪台北19日電）東台灣18日因強震釀災，財政部國有財產署今天表示，將協助花東地區因地震受災的國有土地承租人辦理租金減免，並暫緩辦理災區承租戶欠租催繳及占用戶使用補償金追收作業。

國產署今天發布新聞稿表示，為協助花蓮及台東地區國有土地受災承租戶儘速重建家園，對於因地震造成國有土地上房屋毀損、不堪使用或居住者，已責成北區分署花蓮辦事處及南區分署台東辦事處主動採行3大措施。

第一，主動造具出租清冊，送災害防救機關查明房屋受損情形，以辦理國有基地租金減免；第二，國有基地承租戶若有災後修復地上房屋需要，即會核發土地使用權同意書協助辦理；第三，暫緩辦理災區承租戶欠租催繳及占用戶使用補償金追收作業。

國產署表示，若花東地區國有土地受災承租戶對租金減免或家園重建措施有不明瞭的地方，可就近向國產署北區分署花蓮辦事處及南區分署台東辦事處查詢，或撥打國產署免費服務電話詢問。

至於其他地區若有因地震造成國有土地上房屋毀損、不堪使用或居住者，也可就近洽國產署所屬分署及辦事處詢問。（編輯：翟思嘉）1110919