地震釀災情 北水局：水庫供水設施未受影響

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（中央社記者吳睿騏桃園19日電）北區水資源局今天表示，台東這兩天發生多起強震並造成災情，北水局就所轄水庫供水設施啓動安全檢查作業，並持續收集設施監測資料分析，初步研判供水設施未受影響，功能正常。

北水局下午發布新聞稿表示，北水局所轄石門、寶山第二、榮華壩、隆恩及羅東堰等水利設施，是維持桃園、新竹及宜蘭供水的重要設施，這次地震影響全台，北水局第一時間就透過各設施地震儀測知震度。

北水局指出，寶二水庫至今測得最高震度三級，石門水庫及榮華壩二級，雖然未達四級須特別檢查標準，但北水局仍派員加強檢查，目前各設施尚無異常狀況發生。

北水局另外也針對阿姆坪防淤隧道工程檢查，並與台灣自來水公司相關區處進行聯繫，經過回報供水都維持正常。

北水局說，水庫供水設施都裝有監測儀器，管理人員可經由監測資料變化及安全管值的設定，掌握各設施部位狀況，及時採取適當處置措施，維護供水設施安全。目前各水庫設施監測數據都正常，北水將持續監視以確認水庫設施安全，也請民眾安心。（編輯：卞金峰）1110919