台東強震 黃天牧：花東地區金融機構正常營運

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（中央社記者謝方娪台北19日電）台東18日下午發生芮氏規模6.8地震，至今餘震未歇，金管會主委黃天牧今天表示，目前花東地區金融機構均正常營運，金管會將關注保險公司後續理賠、金融機構持續營運並確保關鍵基礎設施安全無虞。

黃天牧今天上午出席「防範金融投資詐騙宣示儀式」，會後接受媒體聯訪表示，花東地區金融機構目前都正常營運，不過今天早上仍有餘震，金管會將繼續觀察。

針對近日地震頻繁，黃天牧表示將緊盯3件事，第一，注意保險公司後續理賠；第二，注意金融機構要能持續營運；第三，確保金管會督導的關鍵基礎設施安全無虞。

黃天牧指出，證交所、櫃買中心、期交所及集保結算所均屬於關鍵基礎設施，平常都有演練及相關備援系統，金管會最重要的責任是確保金融市場穩定並持續營運，金管會將持續觀察後續情形。

他也表示，只要有地震發生，住宅地震保險基金就會啟動緊急應變機制；目前還在清查受災戶，截至目前尚未有投保住宅險的保戶在內；另橋梁及樓房倒塌等災損，有些由保險公司承保，金管會會請保險公司積極關懷客戶、辦理理賠。（編輯：翟思嘉）1110919