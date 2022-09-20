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聯準會宣布升息前 亞股追隨美股收高

2022/9/20 19:27
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（中央社香港20日綜合外電報導）投資人本週準備面臨美國聯邦準備理事會（Fed）恐將再度大幅升息，儘管對於經濟衰退的擔憂仍然高漲，亞洲股市今天樂見亟需的反彈，追隨美國股市昨天尾盤收高漲勢。

法新社報導，全球股市最近幾週遭受重創，因為多國央行難以控制居高不下的通貨膨脹，加上俄羅斯持續對烏克蘭發動戰爭，中國經濟也面臨困境，使得交易場上瀰漫悲觀氣氛。

由於市場主要擔憂的是，大幅升息將導致主要經濟體陷入衰退，因此本週對交易商而言布滿地雷，因為英國等若干國家的央行傾向宣布更多貨幣緊縮措施。

但投資人主要焦點仍擺在本週聯準會的決策，尤其是美國上週公布數據顯示，國內物價仍以1980年代初以來前所未見的速度攀升。

多數觀察家預測，聯準會將宣布連續第3度升息75個基點（3碼）；一些觀察家甚至認為，聯準會可能一口氣升息1個百分點（4碼）。

市場前景依然黯淡，美國外匯經紀商安達（OANDA）市場分析師莫雅（Edward Moya）警告，股市恐再陷6月時低點。

他在一份報告中指出：「在聯準會準備繼續激進升息之際，美國經濟似乎朝衰退方向持續前進，股市悲觀情緒依然高漲。」

儘管如此，亞股今天仍出現漲勢。東京股市日經225指數上漲0.4%，收27688.42點；香港股市恆生指數上揚1.2%，收18781.42點；上海證券交易所綜合指數揚升0.2%，收3122.41點。

雪梨股市收盤上漲逾1%，首爾、新加坡、台北、馬尼拉、威靈頓、曼谷、雅加達及孟買股市也全數收紅。（譯者：陳正健/核稿：張正芊）1110920

莫雅
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