泰豐中壢舊廠開發住宅案 重劃作業獲審核通過

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（中央社記者賴言曦台北23日電）泰豐今天表示，中壢舊廠開發住宅案土地重劃作業已獲主管機關審核通過，至於下一步要重啟標售，或改採自行開發，目前仍在規劃中。

泰豐中壢舊廠共有2塊土地，其中住宅案土地屬於子公司泰誠，土地面積近2萬7000坪，今年6月公開標售，底價新台幣95億元，但因無人投標而流標。

歷經流標後，泰豐著手展開重劃作業申請，並在今天透過重大訊息公告，泰豐自辦市地重劃區重劃會所擬定的重劃計畫書已於期限內完成，送交主管機關審核後通過。

至於下一步將重啟標售還是改採自行開發，泰豐回應中央社記者詢問時表示，目前還在規劃中，未來待召開董事會討論、決議後，再對外揭露。

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瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛向中央社分析，泰豐最大股東是南港輪胎，南港輪胎前董事長林學圃逝世後，引進國揚集團總裁侯西峰家族入股，由於國揚本身就是大型土地開發商，因此具備自行開發的眼光及能力。

黃舒衛指出，且以目前市況來看，如果採自行開發，中長期獲利的收益會比進行大面積標售還高，雖然目前營建成本處於高水位，但泰豐現在已沒有急需資金的情況，如果等營建成本回到合理水位後再自行開發，長期獲利更看好。 （編輯：趙蔚蘭）1110923