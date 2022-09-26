電金傳齊跌 台股盤中一度殺逾300點下探13800點

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（中央社記者張建中台北26日電）美股23日持續重挫，道瓊指數跌破3萬點關卡，收在29590.41點，費半指數收在2408.895點，同創2020年11月來新低。台股今天盤中一度大跌313.8點，來到13804.58點，下探13800點關卡。

至10時53分，台股加權指數來到13855.08點，下跌263.30點，成交值新台幣1114.48億元。電子、金融及傳統產業股全面下挫，影響大盤指數一口氣跌破14000點整數關卡及7月12日的低點13928.66點，創21個月來新低。

台積電美國存託憑證（ADR）23日下跌1.76美元，跌幅2.33%，收在73.87美元，創波段新低，台積電今天股價一度達新台幣443元，下跌12元，市值縮水3111億元，滑落至11.48兆元。

股王大立光、股后信驊及權值股鴻海、聯發科及聯電等紛紛走跌，影響電子類股指數一度下挫逾2.2%。

傳產股方面，食品、塑膠、橡膠、汽車類股指數下挫逾1%，水泥、紡織、玻璃、造紙、鋼鐵及營建類股指數下挫逾2%，航運類股更重挫逾4%。金融股同樣弱勢表現，類股指數下跌逾1%。（編輯：楊蘭軒）1110926