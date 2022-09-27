台股盤中13800點附近震盪 台積電上揚4元
2022/9/27 11:02（9/27 11:08 更新）
台股27日走勢震盪，盤中一度由紅翻黑後買盤湧入，指數在13800點附近震盪。（中央社檔案照片）
（中央社記者張建中台北27日電）台股今天走勢震盪，盤中一度由紅翻黑，下挫45.87點，觸及13732.32點，再創波段新低，不過，隨著買盤湧入，指數震盪走高，上漲40餘點，在13800點附近震盪。
台股加權指數早上10時55分來到13822.62點，上漲44.43點，成交值新台幣1124億元。
台積電股價止跌回升，一度達450.5元，上漲4元，其餘聯發科、聯電、大立光及信驊也紛紛走高，帶動整體電子類股指數上揚逾0.5%。
傳統產業股漲跌互見，玻璃類股表現相對強勢，類股指數上揚逾2%，紡織類股也有不錯表現，類股指數上揚逾1%；觀光類股表現相對疲弱，類股指數重挫逾1.9%。
華航及長榮航股價一度重挫逾4%，貨櫃三雄長榮、陽明及萬海盤中股價同步彈升逾2%，力撐整體航運類股指數上揚逾1%。（編輯：楊凱翔）1110927
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