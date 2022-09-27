美股連5黑 道瓊指數跌329點遁入熊市

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（中央社記者尹俊傑紐約26日專電）美股連5黑，道瓊指數今天下挫329點，從前波高點回檔超過20%，遁入熊市。全球通膨為患，多國央行積極升息，世界經濟前景黯淡，投資人憂慮反映在股市盤勢上。

3大指數早盤一度走揚，隨後掉頭向下，道瓊工業指數終場下挫329.6點，跌幅1.11%，收在29260.81點。標準普爾500指數下跌38.19點，跌幅1.03%，收在3655.04點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下挫65點，跌幅0.6%，收在10802.92點。

道瓊指數1月4日攻上歷史高點，至今回檔20.5%，跨過從前波高點回檔20%的熊市（空頭市場）門檻，為兩年半前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發初期以來首度遁入熊市。

在通貨膨脹居高不下、聯邦準備理事會（Fed）積極升息的背景下，美股失去寬鬆貨幣政策支撐，今年大幅回檔。在此之前，標普500指數與那斯達克指數都已陷入熊市，暑期短暫反彈有如曇花一現，近幾週再陷疲態，接連破底。

今天美股跌勢廣泛，標普500指數11大類股僅必需消費品族群微漲0.01%，其餘都收黑。能源股隨國際油價走低跌逾2.5%，一向抗跌的地產、公用事業族群也表現低迷。

道瓊指數成分股波音（Boeing）股價跌近3%，金融股指標摩根大通（JPMorgan Chase）、高盛集團（Goldman Sachs）跌幅都超過2%。

晶片股走勢疲弱，費城半導體指數跌1.47%，下探近兩年來最低點。台積電美國存託憑證（ADR）跌逾1.1%，年初以來跌幅擴大到39%。

美股這波跌勢從聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）8月下旬在懷俄明州傑克森霍爾（Jackson Hole）舉行的全球央行年會重申持續升息抗通膨決心展開，這番發言澆了期盼聯準會放慢升息腳步、甚至明年開始降息的投資人一盆冷水。

聯準會上週再次決議升息3碼（0.75個百分點），連5次例會升息後，聯邦資金利率目標區間已達3%至3.25%，為2008年初以來最高，離COVID-19疫情爆發後趨近零的水準愈來愈遠。

聯準會官員暗示今年剩下兩場決策會議還會大幅升息，而且明年不會降息。投資人擔憂聯準會升息過猛，歐元區、瑞士及英國等國央行紛紛跟進，原本就顯現降溫跡象的世界經濟可能陷入衰退。

新任波士頓聯邦準備銀行總裁柯林斯（Susan Collins）今天演講時說，為壓制通膨，貨幣政策有必要進一步緊縮。在這過程中，部分民眾可能丟掉飯碗。

道瓊指數有30檔成分股，以景氣循環股居多，受科技、成長股因利率走升而修正的影響較小。這項老牌指數如今尾隨標普500指數遁入熊市，美股處於下降趨勢的佐證再添一筆。

標普500指數1月3日攻上歷史高點以來回檔23.8%。那斯達克指數受科技股拖累，去年11月19日站上歷史高點後拉回32.7%。（編輯：林憬屏）1110927