玩美移動合併上市審查生效 啟動紐約證交所掛牌

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（中央社記者江明晏台北1日電）玩美移動今天宣布，與美國上市的特殊目的收購公司PAQC共同宣布，其合併上市相關登錄F-4文件獲美證交委員會（SEC）審查生效，為玩美移動預計在紐約證交所掛牌上市的里程碑。

訊連董事會今年3月決議通過，旗下轉投資公司玩美移動將與美國上市公司Provident Acquisition Corp.（PAQC）合併案，合併後玩美移動為存續公司，合併上市後玩美移動估值上看14億美元（約新台幣393億元）。

以人工智慧（AI）、擴增實境（AR）開發美妝、時尚產業SaaS（Software-as-a-Service）科技服務的科技公司玩美移動，與美國上市的特殊目的收購公司（SPAC）Provident Acquisition Corp.今天發出新聞稿共同宣布，玩美移動於美國上市相關F-4申請案，已獲得美國證券交易委員會（SEC）審查生效。

玩美移動說明，此F-4案生效及Provident合併案的正式招股說明書，皆為玩美移動預計在紐約證券交易所 （NYSE） 掛牌，成為上市公司的重要里程碑。

Provident將於美國東岸時間10月25日早上9點召開臨時股東大會（EGM）批准合併，合併案的最終生效日將預計於Provident臨時股東會通過，以及雙方滿足合併案相關其他慣例交易條件後不久完成。

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玩美移動成立於2015年，憑藉臉部3D建模及AI深度學習技術，提供美妝品牌虛擬產品試用、臉部偵測分析及數位科技服務。玩美移動創辦人暨執行長張華禎先前表示，玩美移動透過特殊目的收購公司赴美上市，將以台灣為總部打國際戰，除了既有據點擴大徵才，也計劃進軍東南亞、中東等市場。

訊連科技已於今年9月21日重大訊息中揭示，玩美移動與Provident Acquisition Corp.雙方公司合併後將於美國紐約證券交易所掛牌交易，並由玩美移動作為存續的上市主體。正式掛牌交易確切日期將以實際作業情形對外說明。（編輯：郭無患）1111001