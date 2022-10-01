台中銀收購美國大陸銀行 擴大金融版圖

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（中央社記者潘姿羽台北1日電）台中商業銀行今天召開董事會，通過以現金方式收購美國大陸銀行（American Continental Bank），並表示取得於美西地區發展銀行業務的平台後，有助於擴大金融版圖、提升國際競爭力。

台中銀今天召開董事會，會中決議通過在取得必要主管機關許可後新設子公司，並由子公司與American Continental Bancorp進行反三角合併，擬由台中銀支付現金對價予American Continental Bancorp全體股東，以取得 American Continental Bancorp 100%股份。

至於交易金額，台中銀下午於重訊公告，此交易案的對價將由公司支付給American Continental Bancorp股東每股現金對價41.4834美元，並得依照正式交易文件的規定調整；本次交易案資金來源為自有資金。

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American Continental Bancorp主要業務是透過其100%持有的American Continental Bank經營銀行業務；American Continental Bank主要業務為商業不動產貸款，政府擔保小企業管理局貸款，建築、土地、公寓、一般商業貸款及住家房屋貸款。

媒體關注美國聯準會接連升息，可能導致美國房地產下滑，台中商銀如何因應，台中銀總經理賈德威表示，在這次併購過程中，針對美國升息可能造成不動產市場變動已是必要評估項目，過程都有評估。（編輯：張均懋）1111001