台積電翻紅 台股盤中跌勢收斂往13400點靠攏

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（中央社記者吳家豪台北3日電）美股4大指數9月30日破底，金管會打擊空方，自10月起限制借券並拉高融券保證金成數，台股今天開低一度下跌逾140點，摜破13300點關卡，隨後電子權值股台積電翻紅，航運漲幅擴大到3%，指數往13400點及平盤靠攏。

至10時45分左右，台股加權指數來到13392.99點，下跌31.59點，成交值新台幣1003.91億元。電子股跌0.19%，金融股跌0.82%。

媒體報導，晶圓代工廠龍頭台積電上週末已通知IC設計業者，明年1月1日起產出晶圓全面漲價，8吋晶圓漲幅6%，12吋晶圓漲幅3%至5%。今天台積電股價開低下探417元，創2年多新低，隨後在低接買盤挹注下急拉翻紅，最高來到424.5元、上漲2.5元。

蘋果概念股鴻海面臨百元保衛戰，最低來到100.5元、下跌1.5元；光學鏡頭廠大立光跌幅約1.5%，早盤低點1640元。

貨櫃報價跌幅縮小，拉抬航運股走勢，長榮、陽明盤中漲幅逾4%，萬海漲幅更突破6%。解封概念股長榮航、華航分別上漲約1.5%、2%。（編輯：楊凱翔）1111003