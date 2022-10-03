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蘋果供應鏈新增3台廠 鴻海日月光續入列
首頁 / 產經

蘋果供應鏈鴻海日月光續入列 新增3台廠

2022/10/3 16:48（10/3 17:14 更新）
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蘋果近日公布2021會計年度供應鏈名單，除了鴻海集團、日月光投控，台廠也新增台耀科技、台表科、科嘉-KY等。圖為蘋果台北信義A13直營店。（中央社檔案照片）
蘋果近日公布2021會計年度供應鏈名單，除了鴻海集團、日月光投控，台廠也新增台耀科技、台表科、科嘉-KY等。圖為蘋果台北信義A13直營店。（中央社檔案照片）
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（中央社記者鍾榮峰台北3日電）蘋果（Apple）近日公布2021會計年度供應鏈名單，其中鴻海集團生產據點包括中國、美國、巴西、印度、越南等地，日月光投控據點涵蓋中國、日本、韓國、新加坡、越南、台灣等；台廠也新增台耀科技、台表科、科嘉-KY等。

蘋果近日在官網公布2021會計年度供應鏈名單，蘋果指出，名單大約涵蓋98%比重與材料、製造、組裝蘋果產品相關的全球供應商。

在鴻海集團部分，名單顯示製造蘋果產品據點包括中國廣東、河南、湖北、江蘇、陝西、四川、浙江；巴西的亞馬遜州（Amazonas）以及聖保羅（Sao Paulo）、印度坦米爾那都省（Tamil Nadu）、美國加州及德州、越南北江省（Bac Giang）等地。

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在日月光投控，相關據點包括中國江蘇及上海、日本山形縣、韓國京畿道、新加坡；台灣高雄、桃園、南投；以及越南海防市。

此外，台積電、可成、正崴、仁寶、華通、台達電子、玉晶光、英業達、景碩、大立光、光寶科、南亞科、和碩、新日興、台灣晶技、欣興、燿華、緯創、國巨、台灣穗高科技等主要台廠也持續列入蘋果供應鏈名單；台耀科技（Taiwan Powder Technologies）、台灣表面黏著科技、科嘉-KY等新列入蘋果供應商名單。（編輯：趙蔚蘭）1111003

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