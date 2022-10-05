李順欽：國際油價年底重返100美元 國內存量逾110天

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（中央社記者鄭鴻達台北5日電）石油輸出國組織（OPEC）擬減產，加劇市場對供應緊俏的擔憂。中油董事長李順欽今天表示，據預測，國際油價年底可能重返每桶100美元，整年平均油價將達100美元，目前國內汽油存量維持在110多天的水位。

立法院經濟委員會今天邀請經濟部長王美花進行業務報告並備質詢。民進黨立委邱志偉詢及國際油價走勢議題，李順欽表示，目前國際油價約在91美元水準。

李順欽說明，美國能源情報署（EIA）預測年底國際油價可能重返100美元，今年整年平均就會達到100美元；他說，EIA也預測2023年國際油價將至80至90美元、2024年有機會到75至80美元，2030年以後才有可能降到65美元。

李順欽說，OPEC（石油輸出國家組織）今天下午在維也納召開會議，可能會決定要減產100萬至200萬桶，但不論減產多少，都會影響市場預期心理。

邱志偉詢問國內戰略儲油額度是否會擴大。李順欽回應，目前中油的汽油存量都維持超過100天，平均也有110天以上到約4個月水準，至於是否要擴大到半年，中油會看局勢調配。

邱志偉詢及俄羅斯輸送至歐洲的天然氣管線北溪氣管被破壞，中油從俄羅斯進口的天然氣狀況為何？李順欽表示，台灣去年全年的天然氣總進口量為1944萬噸，自俄羅斯進口80萬噸僅占約4%。

李順欽說，中油已結束與俄羅斯的天然氣採購合約，並已找到替代來源，目前國內天然氣安全存量約有11至12天，據法規要求，到2027年將提升至14天。

民進黨立委林岱樺質詢時，建議台灣應有16艘LNG（液化天然氣）國籍船隊，以及496名LNG船操作人員。王美花表示，俄烏戰爭後，的確有跨部會討論要朝這方向進行。（編輯：張均懋）1111005