台股盤中暫失13800點 電子弱勢航空雙雄逆勢揚

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（中央社記者潘智義台北7日電）美國非農就業人口將在台北時間今天晚間公布，美股主要指數全面下挫；台股今天盤中下跌逾百點，跌破13800點，電子股表現弱勢，航空雙雄逆勢走揚。

11時7分左右，加權指數來到13776.33點，下跌115.72點，成交值新台幣931.10億元，8大類股幾乎全面下挫，僅泥窯、造紙類股小紅。

晶圓代工龍頭台積電將公布營收，並在13日舉行法人說明會，今天盤中股價下挫9元，來到442元；也將在同一天舉行法說會的蘋果光學鏡頭供應商大立光早盤下跌30元，來到1805元，隨後翻紅至1840元，小漲5元；鴻海昨天釋出Model B電動車款預告影片，被外界視為鎖定女性市場，今天股價在平盤107.5元附近游走。

華航研究直航捷克布拉格航線，加上解封題材，航空雙雄華航、長榮航盤中逆勢走揚，分別上漲2.28%、3.14%。

德信證券副總經理吳文彬接受電訪表示，台股連續3天上漲，但沒有站上前波低點7月12日的13928點，所以回測。台股落後國際股市，指數漲不上去，主因還是成交量不足，買盤乏力，不過回測幅度應不至於太大。

吳文彬指出，台股在雙十連假前整理，投資人可在美國消費者物價指數（CPI）公布後，觀察美國聯邦準備理事會（Fed）是否有新的說法，不過現階段仍可先留意台積電今天公布營收及下週的法人說明會。

他認為，在國安基金護盤下，台股即便往下空間也不會太大，在區間整理過程，以個股表現為主，可留意節能、電動車概念股，但台股表現仍需看美股臉色。（編輯：楊蘭軒）1111007