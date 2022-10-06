外資買超127.03億元 搶進台積電、聯電與金融股

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（中央社記者張建中台北6日電）台股今天上漲90.62點，逼近13900點關卡。外資買超新台幣127.03億元，買超前10名以金融股居多，同時買超兩大晶圓代工廠台積電及聯電。

隨著大立光與台積電持續走高，台股延續反彈走勢，加權指數收在13892.05點，上漲90.62點，漲幅約0.66%，成交值1754.93億元。

外資及陸資買超127.03億元，自營商賣超12.59億元，投信買超12.16億元，連續16個交易日買超；三大法人合計買超126.6億元。

據台灣證券交易所資料，外資買超前10名以金融股居多，有台企銀、開發金、新光金及第一金。在外資買超拉抬下，金融類股指數震盪收高，上揚0.75%。

外資還買超聯電及台積電，推升兩公司同步上漲逾1%。外資其餘買超前10名還有遠東新、中鋼、台達電及高力。

外資賣超期元大S&P元油反1最多，達1萬1125張；賣超富邦越南9645張，居第2；賣超玉山金6590張，居第3。

外資其餘賣超前10名還有華新、中信金、元大台灣50反1、台泥、元大高股息、台塑及奇鋐。

分析師王兆立表示，市場信心依然低迷，氣氛保守，不過，觀察匯率逐步走穩，預期台股不排除有機會震盪走高，挑戰萬四關卡。（編輯：黃國倫）1111006