從基地台到綠建築 遠傳全力拚淨零碳排

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（中央社記者江明晏台北7日電）淨零浪潮席捲全球，遠傳總經理井琪強調，從基地台到綠建築等，節能減碳刻不容緩，遠傳預計在2030年讓全台全球網路資料中心（IDC）、辦公室、門市使用100%再生能源，並在2048年前達到使用100%再生能源目標。

井琪今天受台灣通訊協會邀請，於「2022淨零碳排永續未來研討會」發表演說，分享遠傳近年在永續上的成果。

隨著淨零浪潮席捲全球，井琪強調，節能減碳已刻不容緩，近年遠傳從傳統電信業轉型為科技服務公司，積極發展「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）等核心技術，不只精實營運、創造商機，更達到減碳效益，創造企業、社會以及環境三贏。

井琪表示，為回應全球淨零趨勢，遠傳預計在2030年讓全台全球網路資料中心（IDC）、辦公室、門市使用100%再生能源，並在2048年前達到全公司使用100%再生能源目標。

井琪指出，當5G用戶數占整體網路比重成長到50%以上時，預估用電量為4G的1.63倍，但5G基地台的能源效率卻是4G基地台的4到7倍。遠傳5G透過AI大數據選點和優化網路，精實基地台布建，年省6000萬度電，約減少3萬噸碳排，同時網路體驗還達到世界級的水準。

此外，在網路使用的離峰時段，遠傳在不影響用戶網路使用下，採用休眠省電技術，此舉年省4800萬度，約2.4萬噸碳排。

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遠傳也在建築物及機房上積極採用5G「大人物」技術，像是位於板橋的雲端運算中心TPKC便積極發展節能永續、智能環控、智能安防、敏捷辦公商用智慧建築管理平台。機房方面，除了更新設備，以AI大數據機動調整機房空調運轉，相較2017年減少11%的電力使用效率（PUE），年省百萬用電度數。遠傳門市及辦公室也利用物聯網技術，提升用電資料管理效率，並建立智慧能源管理系統（EMS），每年可節省門市總用電量10%。

井琪並揭示遠傳淨零策略為「節能優先、風力光電互補、儲能為輔、結盟生態鏈創新減碳」，目標在2048年或以前達到100%使用再生能源。（編輯：張均懋）1111007