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超商雙雄9月營收寫同期新高

2022/10/11 21:12
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（中央社記者江明晏台北11日電）超商雙雄9月營收出爐，統一超、全家受惠中秋連假、開學需求商機，帶動鮮食、飲料等類別業績成長，雙雙寫下歷年同期新高紀錄，並看好10月將來臨的邊境解封商機。

統一超商9月合併營收新台幣246.56億元，較去年同期增加12.55%，單月營收創下同期新高；累計前9月合併營收2146億元，年增10.59%。

統一超表示，台灣7-ELEVEN受惠中秋連假、開學需求商機，帶動鮮食、飲料與一般食品等類別業績成長；轉投資事業菲律賓7-ELEVEN、統一生活（康是美）、統一百華、悠旅生活（星巴克）、統一精工等表現亮眼，有效挹注營收成長。

展望後市，隨政府防疫政策鬆綁與邊境解封，海內外旅遊商機回溫，營運動能將積極向上、樂觀可期。

台灣7-ELEVEN門市截至9月底店數6570家，去年同期店數6295家。

全家便利商店9月合併營收為76.1億元，年增10.8%；累計前9月合併營收672億元，年增8.4%，雙雙寫下同期新高。

全家指出，綜觀9月營運表現，店數持續成長，鮮食業績年增近兩成，一般商品年增近一成，有效掌握中秋與開學商機，整體經營績效穩定走高。

全家9月陸續推出創新物流服務模式「宅家取」搶攻宅配商機，並於超過1500萬會員的APP中開賣跨通路票券建構「好享券」專區，皆為便利民眾生活再添新服務。展望10月，營運重點在於掌握雙十連假與疫情鬆綁人潮活絡的商機，秋冬溫暖型商品組合將陸續上市，可望驅動整體業績。

截至111年9月30日止，全家便利商店總店舖數達4105家。（編輯：張均懋）1111011

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