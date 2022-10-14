遠傳拚永續 3年內綠色採購金額逾11億

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（中央社記者江明晏台北14日電）遠傳電信今天表示，獲BSI英國標準協會頒發「ISO 20400 永續採購指南」驗證證書，為全台第一家通過第三方驗證的電信業者；遠傳在2019到2021三年內綠色採購金額總計逾新台幣11億元。

遠傳電信總經理井琪今天出席頒證儀式時表示，遠傳期待能成為推動永續採購的標竿企業，而ISO 20400強調風險管理及鑑別管理措施優先順序，並將ESG納入採購流程中，使採購目標能與組織目標一致，同時也能將ESG推廣至供應鏈夥伴，這是遠傳一直以來努力的方向，也是遠傳能在2021年底導入ISO 20400後能快速通過、成為電信業首家取得認證的關鍵。

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井琪強調，遠傳ISO 20400接軌國際原則，遵循國際供應鏈管理協會（ISM）所制定，包括反貪腐、多元包容、環境、企業倫理、財務誠信、世界公民、健康與安全、人權、勞工權利、永續供應鏈及透明度共11項的永續及社會供應鏈管理指導原則。

在國際評比方面，遠傳連續第2年名列碳揭露專案CDP 供應商議合評比（Supplier Engagement Rating）「領導級」企業排行榜，2021年氣候變遷議合的管理績效排名於全球企業前8%，顯見遠傳攜手供應商共同應變氣候變遷風險的行動獲得國際肯定。（編輯：蘇志宗）1111014