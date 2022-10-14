毅嘉前3季賺贏去年 未來3年擬砸20億布局全球產能

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（中央社記者江明晏台北14日電）軟板與手機零組件大廠毅嘉近年轉型車用有成，第3季獲利創近8年新高，累積前3季賺逾去年全年，毅嘉也計劃3年投資約20億元，布局全球，尤其是中國以外地區的產能。

毅嘉今天舉行法人說明會，並公布自結第3季單季稅前淨利約新台幣1.31億元 ，季增44%，單季獲利創近8年新高。

毅嘉表示，第3季度在供應鏈缺料緩解，以及車用電子、穿戴產品的強勁需求帶動下，自結合併營收約新台幣20.82億元，年增29%，合併毛利率13%，季增1%，合併營業利益1.02億元，合併稅前淨利1.31億元，季增44%。

毅嘉累積前3季合併營收為55.18億元，年增13%，合併毛利率為13%，合併營業淨利為2.1億元，加計業外收支後的稅前淨利為2.9億元，累積前3季獲利較去年同期成長約45%；今年前3季度累積稅前淨利已超過去年全年，同時也創了近8年的同期新高。

毅嘉表示，近年來耕耘車用市場有成，車用產品占營收的比重逐年攀高，去年車用產品的營收占比約為53%，而今年前3季度車用產品營收占比已達62%；而消費顯示器因市場求減少，占比會相對減少。

展望未來，毅嘉表示，隨著電動車的快速發展，預期將帶動車用電子的需求逐年成長，毅嘉科技的營運可望在車用電子產品需求成長的帶動下逐年增溫。

毅嘉執行長曾恭勝表示，毅嘉業務產品應用包括車載顯示集成系統、虛擬現實、智慧製造、5G通訊、消費顯示；成長動能來自第一，車載顯示螢幕聚焦LID、ADAS，以及因應不同地區車載客戶需求全球布局；第二，近兩年研發機構件、散熱相關材質應用；第三，擴展機電整合半模組，協助客戶縮短供應鏈管理交期。

全球產能方面，曾恭勝表示，毅嘉台灣廠為新品、新技術研發中心，近年相關投資已帶動營業額成長50%；中國蘇州廠為車載產品製造中心，電子件軟板有70%為車用，機構件為100%製造，未來會展開車用半模組的組裝；中山廠為穿戴產品的製造中心，未來也將延伸AR、VR相關產品。

他表示，而今年下半年因光通訊客戶在馬來西亞檳城釋出需求，毅嘉在當地有廠明年度會加大投資，並對營業額開始貢獻，目前占比還不到5%，但從中國轉移出來的需求有成長趨勢。車用則有地域性生產需求，北美客戶希望能就近供應，因此墨西哥廠也會增加後段投資。

整體而言，毅嘉表示，過去每年大概都有3、4億左右的資本支出，未來3年則規劃有20億元左右的資本支出，主要用於設備和新技術的投資，投資強度也會比過去積極；估計2025年營收比例上，非中國的海外市場包含馬來西亞、台灣等廠營收占比能提升到15%。

不過，對於當前宏觀經濟可能產生的影響，毅嘉仍將審慎樂觀應對，除了精實營運管理外，也將持續開發及拓展利基產品市場來提升營運績效，預估明年度營運仍有雙位數成長。（編輯：趙蔚蘭）1111014