10月擬實質還債390億 每人國債負擔降至25萬以下
（中央社記者張璦14日台北電）今年截至9月8日止中央政府已償債1110億元，10月預計再實質還債390億元，全年達1500億元創史上新高；檢視目前財政部國債鐘資料，若算入擬償還的390億元，全台平均每人負擔債務將降至25萬元以下，為今年低點。
去年上市櫃公司獲利亮眼，挹注所得稅表現，今年前9月總稅收達2兆6261億元、年增17.3%，續創歷年同期新高，全年稅收有望首次達3兆元。財政部長蘇建榮13日表示，10月看情況，可能增加實質還本約390億元，今年全年實質還本將達1500億元，創史上最佳。
據財政部國庫署每週更新的國債鐘資料，截至10月7日，中央政府1年以上公共債務未償餘額實際數（長債）為5兆7388億元、未滿1年債務（短債）為600億元，合計5兆7988億元，平均每人負擔債務為25萬元。
財政部官員表示，平均每人國債負擔為動態數字，以今天來說，由於清償了一筆國庫券350億元，短債降至250億元，算下來平均每人負擔債務降到約24.8萬元，也是今年首見低於25萬元。
據了解，實質還本390億元將在10月中下旬清償，屆時若未再舉借短債，平均每人國債負擔可進一步降到約24.6萬元。
此外，依照公共債務法規定，中央政府債務餘額占前3年度GDP平均數比率不得超過40.6%，民國105年底債務比率為33%，逐年下降至110年底30%；截至今年9月8日止，債務比率（實際數）已來到28.5%。
財政部說明，截至今年9月8日止，中央政府1年以上公共債務未償餘額實際數為5兆7388億元，較總統蔡英文105年5月上任時債務餘額5兆3988億元，淨增加3400億元，其中有5415億元是因應COVID-19疫情編列特別預算舉債，若排除疫情因素，債務餘額仍減少2015億元。（編輯：趙蔚蘭）1111014
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