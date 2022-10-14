謝惠全吟詩描述海運市況 止跌反轉待通膨緩戰事息

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長榮海運總經理謝惠全14日表示，今年第3季旺季不旺，歐洲及美國皆有長約價客戶提出修正運價的要求，預估第4季營收可能會再滑落，全年業績仍有望創高；2023年市場雖看法相對保守，但不悲觀。中央社記者賴言曦攝 111年10月14日

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（中央社記者賴言曦台北14日電）長榮海運總經理謝惠全今天表示，海運市場歷經瘋狂的3年後，將回到正常腳步邁進。他以自創詩句形容海運市況，指「待通膨緩戰事息，止跌反轉才可期」。

長榮海運今天召開法人說明會，謝惠全表示，市場憂心長榮辦理減資後會影響資本支出，但長榮還是會按原本計畫進行，不會因減資停下腳步；未來長榮重大資本支出包含碼頭、減碳、造船、造櫃、追蹤貨櫃的AI（人工智慧）等。

在造船方面，謝惠全表示，長榮目前的營運船隊有206艘貨櫃船，總運能161萬TEU（20呎櫃），考量每艘船折舊20年計算，每年需再增加10艘船，未來估計會以固定速度造船，下一批船會採用雙燃料。

對於海運市況，謝惠全認為，受美元強升、高通膨和俄烏戰爭影響，預估第4季營收會再滑落，不過今年業績仍有望創高，明年看法保守但不悲觀。他形容整體市況「春去秋來又逢冬，運價漲跌永無終，是高是低看供需，供增需降價走低，待通膨緩戰事息，止跌反轉才可期。」

近期美元表現強勢，謝惠全認為，船公司全球收入以美元計價，強勢美元對帳面淨利有「非常非常正面的影響」。

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另外，謝惠全也為長榮股價抱屈，他表示，海運市場變差是因為通膨影響，但東西越買越貴，股票卻越買越便宜，市場很喜歡用市值「蒸發」形容股價下跌，但他認為液體變氣體才叫蒸發，股票是固體變氣體，要用「昇華」，氣體變固體叫「凝華」，希望股價早日看到凝華。

貨櫃三雄今天股價皆紅，長榮終場上漲8元，收在152.5元，漲幅5.54%；陽明上漲3.5元，以62.8元作收，漲幅5.9%；萬海上漲3.4元，收在68.8元，漲幅5.2%。（編輯：張良知）1111014