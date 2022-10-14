長榮：歐美長約運價修正 明年展望保守但不悲觀

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（中央社記者賴言曦台北14日電）長榮海運總經理謝惠全今天在法人說明會表示，第3季傳統旺季不旺，歐洲及美國皆有長約價客戶提出修正運價的要求，預估第4季營收可能會再滑落，全年業績仍有望創高；明年市場看法雖相對保守，但不悲觀。

長榮今天下午召開法人說明會，謝惠全指出，今年海運市場上半年整體營收表現堪稱「史上表現最好的半年」，但受美元強勁升值、高通膨和俄烏戰爭影響，第3季營收較第1、2季下滑，預估第4季營收會再滑落；但全年仍有望端出不錯成績，2022年業績有望再創高峰。

長約價現況部分，謝惠全說，美國線長約客戶多數要求縮減與現貨市場的價差，長榮依各家協議運價及服務需求不同，分別進行個案討論；歐洲線部分長約客戶因訂單減少及市場價格持續下滑，而重新修訂運費。

謝惠全說，至於近洋線的長約客戶比率逾2成，目前多數客戶皆遵守合約精神，並無要求修正運費，僅少數幾家為顧及長期配合關係做運價修正。

談到全球塞港情況，謝惠全表示，今年第3季旺季不旺，港口作業量下滑，加上疫情趨緩、碼頭不缺工，使塞港情況緩解，最明顯的是洛杉磯港已恢復正常運作。

但謝惠全提到，因為美國貨流從美西轉移到墨西哥灣和東岸，導致這兩地港口仍面臨塞港，只是程度不如以往嚴重；歐洲漢堡、費利克斯托（Felixstowe）港口因罷工面臨塞港情形，亞洲地區碼頭情況則比較好。

謝惠全說，觀察塞港問題能否緩解，需看船公司的準班率。過去塞港嚴重的時候準班率是30%，現在已恢復至45%；未來如果要完全排除塞港情況，準班率要恢復到70%以上才行。

展望後市，謝惠全認為，市場好壞與供需有關，需求面要看美元、通膨和俄烏戰爭的演變，尤其如果戰爭提早結束，2023年全球經濟成長率就有可能持續往上走；反之，則可能跌破國際貨幣基金（IMF）預估的2.7%。不過整體而言，明年市場還是正成長。

談到運力供給方面，謝惠全表示，全球新船交付成長8.2%，加上塞港緩和，約可釋出5%至7%艙位；但明年碳強度指標（CII）上路後，據波羅的海國際航運公會（BIMCO）預估，屆時可能會吸收掉10%艙位。

謝惠全指出，由於新船交付的8.2%非一步到位，所以實際上供給的增加情況沒有外界預測的嚴重，對明年的市場仍維持相對保守的看法，但並不悲觀。（編輯：張良知）1111014