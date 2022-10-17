台股盤中跌逾300點 航運重挫台積電失守400元

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（中央社記者韓婷婷台北17日電）美股14日收黑，台股今天早盤一路向下探底，盤中一度大跌逾300點，台積電應聲跌破新台幣400元大關，最低來到396.5元；航運股重挫，加權指數逼近前波低點12809點。

截至11時左右，加權股價指數下跌291.26點，為12836.86點，成交值新台幣1169.37億元。

亞股今天表現弱勢，台股自難例外。除電子權值股外，航運股也向下破底，停損賣壓陸續出籠，貨櫃三雄長榮、陽明盤中一度觸發跌停板，萬海跌幅超過9%。

觀察盤面，面板雙虎表現最強勢，台達電、鴻海，以及新盛力、詮欣等車電族群也相對抗跌。

新台幣匯率跟著台股沉淪，早盤貶值超過1角，最低已貶破32元大關，加深外資匯出壓力。

證券業者表示，美國大型銀行財報喜憂參半，長期通膨預期指標意外強勁，加上俄烏戰爭等因素使市場動盪不安，美股走勢劇烈震盪，台股在國安基金持續護盤，金融監督管理委員會強化限空令救市下，14日重回13000點關卡之上，不過目前各期均線仍為空頭排列，未突破10月11日高點13394點之前，仍建議謹慎保守。

分析師指出，美股新一輪財報季拉開序幕，鴻海科技日也將在明天登場，雖然電子股各擁題材，但國際股市仍是台股當前最大變數，尤其是來自於外資的沉重賣壓不減，台股要出現像樣反彈難度不低。（編輯：楊蘭軒）1111017