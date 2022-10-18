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上市零股成交戶逾百萬 近3成是30歲以下年輕族群

2022/10/18 20:04
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（中央社記者謝方娪台北18日電）金管會今天揭露零股交易成績單，今年9月底上市零股成交戶數成長至101萬戶、上櫃成長至134萬戶，上市零股成交戶數中，有高達27.6%是30歲以下年輕人。

2020年10月26日盤中零股制度上線，金管會今天公布，截至今年9月底止，上市零股成交戶數由盤中零股制度上線前32萬戶成長至101萬戶、上櫃由35萬戶成長至134萬戶。

30歲以下年輕族群參與零股交易態度踴躍，觀察上市零股成交戶數，30歲以下年輕族群占比高達27.6%，上櫃零股成交戶數中，則有17.33%是30歲以下年輕族群。

自盤中零股制度上線後至今年9月為止，上市零股日均成交值為新台幣20.04億元，占集中市場成交值的0.62%；上櫃零股日均成交值3.18億元，占櫃買市場成交值的0.42%。

金管會今天同步公布台股概況，10月17日外資借券賣出成交值占市場成交值比率為2.64%，低於3%以下；截至10月17日止，信用交易整戶擔保維持率為161.25%，守住160%防線。

美股收紅，激勵台股今天反彈，終場上漲158.63點、漲幅1.22%，收盤收在13124.68點。

不過，若觀察今年截至10月17日止，台股跌幅達28.83%，相比國際主要股市表現，僅優於香港跌幅29%，比韓國跌幅25.45%、深圳跌幅24.87%、美國那斯達克跌幅21.39%、上海跌幅15.24%、日本跌幅7%都來得重。（編輯：林淑媛）1111018

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