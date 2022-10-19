美國擴大管制出口中國 半導體業憂台灣恐受波及

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（中央社記者張建中新竹19日電）美國擴大對中國出口管制，力積電董事長黃崇仁認為，台灣半導體產業可能會受到波及。鈺創董事長盧超群更表示，全世界經濟都會受到影響，估計這波半導體產業景氣調整期約為1年。

台灣半導體產業協會今天舉辦年會，黃崇仁與盧超群等多位半導體業界大老一同出席。對於美國擴大對中國出口管制一事，黃崇仁會前受訪時說，美國管制產品銷中國，台灣半導體產業勢必會遭受波及。

他表示，就廠商立場希望能夠維持穩定，不過，在當前情況下，台灣半導體產業應發揮自己的長處，盡力維持競爭力。

展望明年，黃崇仁預期明年景氣不好，不過，不須過度悲觀。除要觀察美國聯邦準備理事會（Fed）利率政策外，俄烏戰爭、通膨等也都是觀察重點。

盧超群表示，美國擴大對中國出口管制對全世界經濟會造成影響，台灣、中國、日本及韓國等地每個產業都會受到影響，其中，接近人工智慧領域受到的衝擊將會比較大。

盧超群說，是否能將這次的危機化為轉機，各國家、產業及企業應依各自狀況尋求因應之道，廠商應積極投入研發，開發新產品。

對於明年產業景氣，盧超群表示，明年景氣不會如今年第1季至第3季般快速下滑，這波半導體產業景氣調整應為「U型」反轉，估計調整期將約1年時間。（編輯：楊凱翔）1111019